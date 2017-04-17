周湯豪、張捷雙床戲展演技 網友大罵「渣男」！
台視、東森《鐘樓愛人》上周六首播就下猛藥，劇中周湯豪與孟耿如兩人在酒後發生了一夜情，事後周湯豪不知道該如何面對而不斷逃避；而同劇的張捷，雖然娶到了劇中的校園女神黃薇渟，卻又在外面與其他的女人上床，網友們紛紛在網路上大罵：「這兩個男人簡直就是渣男！」
其實張捷為了拍攝這場床戲緊張了很久，在拍攝現場有一幕要解開女演員的鈕扣時，手還抖到解不開，床戲部分也因害羞不敢太靠近女演員，讓導演數度喊卡，張捷表示：「這次拍攝的床戲算是尺度滿大的一次，過去床戲都是比較輕描淡寫的帶過，但這次要先在撞球檯上激情熱吻，再接著拍攝床戲的部分，所以自己覺得挺害羞的，有點不知所措。當天拍完床戲後，有種鬆了口氣的感覺，所以也希望大家都能夠多多給我建議，我也會依大家的建議讓自己的表演努力詮釋的更好。」
劇中周湯豪為甩掉身邊的女生，與楊銘威即興上演男男親密舉動，兩人不僅雙手緊扣，楊銘威還用著曖昧的眼神餵食周湯豪，讓被晾在一旁的女生氣憤拿起桌上酒杯潑水走人，楊銘威表示：「拍攝這場男男曖昧戲時頻頻笑場，還一直不斷NG，因此被潑水的畫面是連續被潑了兩次後才OK，但對我來說不管扮演什麼角色我都會全心投入，繼續讓自己的表演能夠有所突破，將最好演出呈現給觀眾。」
周湯豪表示，這次劇中飾演的角色跟以往的形象有很大的差別，覺得每個情節都很趣味、很好玩也很好笑，覺得非常有新鲜感！
上周六首播，眾演員們抱著既期待又緊張心情，一起守候在電視機前等待播出，看完首集播出後，孟耿如說：「很難得戲劇首播可以跟同劇演員們一起收看，同時也可以藉此讓大家一起討論彼此間的角色相互交流，我對劇中的角色也做了些表演上的改變，雖然劇中大都是飾演大學生的時間居多，但由於是穿越回到過去的戲，所以我用了比較成熟的心情來詮釋劇中大學生的角色，希望能夠將20歲跟30歲的情緒有所區別的呈現！」
(中時)
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