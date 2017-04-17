美國突擊艦將大量列裝F-35B戰機

美國號兩棲突擊艦加強機庫的空間，使它更像一種輕型航空母艦。(圖/美國海軍)

美國海軍陸戰隊計劃在新式兩棲突擊艦，裝載大量F-35B戰鬥機達到20架之多，有意將突擊艦轉變為輕型航空母艦之用。

「戰爭很無聊」(War is boring)網站報導，美國海軍陸戰隊在2017年航空戰略文件中提出新突擊艦與新戰爭的使用計畫，讓艦載戰鬥機的角色更為提升。雖然文件當中提到：「兩棲突擊艦將永遠不會取代航空母艦，但是如果以更有想像力的方式使用，它們兩種是可以是互補的」，言外之意就是，兩棲突擊艦頗有成為輕型航空母艦的趨式。

在以往，胡蜂級(Wasp-class)或美國級(USS America LHA-6)當中，會搭載6到8架的AV-8B海獵鷹式(Sea Harrier)戰鬥機，另外再容納10架MV-22「魚鷹」(Osprey)傾轉旋翼機和4架CH-53E「超級種馬式」(Super Stallion)重型直升機。在配置上以人員運輸為主要目的，作戰飛機顯得較少。現在陸戰隊認為傾轉旋翼機和直升機任務頗重覆，多數任務可以由MV-22執行，MV-22只要4架即可，剩餘的機庫空間都拿來裝運F-35，至少可以提升到16架，最多可達20架，形成更有威力的戰鬥機編組。

美國陸戰隊在安排把F-35B裝到最大數量的可能性。(圖/航空戰略文件)

戰略文件還解釋說：「配備有16到20架F-35B戰機的兩棲攻擊艦，還可以利用MV-22改裝成空中加油機，搭配形成獨立的遠程作戰單位。」

以往美國陸戰隊僅有AV-8B海獵鷹式作為航空戰力，但是AV-8B的性能有限，無法超音速飛行，載彈量也未如預期，因此還需要定翼戰機F / A-18，不過F / A-18只能在航空母艦上布署，使得兩棲突擊隊無法獨立作戰。在F-35B引進後，就可以彌補這個缺點，美國陸戰隊預計到2025年將會有185架F-35B服役，這個數量足以裝備每艘突擊艦，使突擊艦足以形成獨立作戰的單位。

新一代的美國級兩棲突擊艦排水量達4萬5千噸，與其他各個國家的輕型航空母艦相比有過之而無不及，並且加大的機庫空間，使戰機的裝載量可以更大。美國號還取消了井圍甲板(well deck)，使美國號更偏向航空作戰單位，這個決定引發了爭議，畢竟海岸突擊任務仍是陸戰隊的主要工作。因此陸戰隊決定在第3艘的突擊艦就會恢復井圍甲板的設計。

(中時電子報)