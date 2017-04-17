東港第一鮪捕到了 19日驗明正身

東港籍德鴻發漁船傳出今晚在太平洋海域捕獲東港第一鮪，目前正加速返台，預計19日進港「驗明正身」。圖為示意圖。（圖／本報資料照片）

東港第一鮪捕到了！東港籍德鴻發號漁船今天晚上8時47分許，在太平洋海域北緯20°、東經124°的位置捕到一尾公鮪魚，漁船目前正加速返台中，預計19日進港驗明正身！

東港區漁會總幹事林漢丑表示，船長李文德捕獲黑鮪魚時，立即通報漁業電臺並指出，目測鮪魚約有250公斤，且是隻活魚，現在已經加速將漁船開回東港，預計30小時內、最快19日凌晨進港。

他說，因為第一鮪的認定相當嚴格，如活魚起鉤、重量要達180公斤以上等條件，因此將在19日上午10時進行「驗明正身」，屆時將正式宣告東港第一鮪的已上鉤。

(中時)