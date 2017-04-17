前瞻計畫只有5000萬 張花冠自嘲魯蛇
立法院聯席審議「前瞻基礎建設特別條例草案」17日舉行第四場公聽會，針對軌道建設進行討論。嘉義縣長張花冠17日親自北上出席公聽會，並在公聽會中自嘲自己是魯蛇。
前瞻計畫是蔡總統上任後，為推動國內基礎建設，帶動國內投資機會以及增加國人就業經濟穩定成長而推動的主要重大政策之一。而國內各縣市首長也紛紛向中央政府提出自己的計畫項目，17日在立院招開第4次公聽會。
縣長張花冠17日親自北上到立法院出席行政院前瞻計畫的軌道工程公聽會，主要希望爭取3個項目，民雄到水上的鐵路高架化，蒜頭糖場五分車軌道延駛至嘉義高鐵站周邊計畫，阿里山森林鐵路42號隧道計畫。
縣長張花冠在會議中也提到，「天龍有天龍的問題，地鼠有地鼠的問題，像我就叫做loser魯蛇，就是在地底下生活，在地下生活沒人看到我，因為自己是執政黨，自己無意說很多，也說明自己很直白」。
張縣長指出，前瞻計劃的精神是公平正義，但該計畫嘉義縣只分到5千萬規劃費。過去西部走廊中從中部到彰化、雲林，南部到臺南、路竹等地，僅嘉義無科學園區，而嘉義縣7成又是台糖的土地，或是林班地，縣府能運用的部分很少。張花冠呼籲執政要有鳥的視野，但更應該具備蟲的思維。
(中時)
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