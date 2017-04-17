打棒球人多場短缺 青棒教練：讓學校能打球

曾任向上國中棒球隊教練的江政泉，認為應讓學校能打棒球。(截自臉書)

台灣自2013年推行強棒計劃後，促進社區棒球迅速發展，近年參加人數與三年前相比，成長2000多人，然而參與度增加，球場不足的問題也隨之迸現，該怎麼解決？曾任向上國中棒球隊教練的江政泉17日於立法院棒球生涯問題公聽會建議，「應先讓學校可以打棒球！」

棒球場需求空間大、養護不易，球場數本就不多，導致假日球場搶翻天；有些社團球隊為了練球，天還沒亮就得出門占場，否則就得在不平整的草地上練習。江政泉指出，如今社區棒球的參與人數，已從三年前不到1000人，迅速成長到約3000人，但場地卻緩速成長，「與其等球場增建，不如想辦法讓學校能打棒球。」

「日本學校都打棒球，丟球不會被警衛趕」江政泉建議，想改善棒球整體文化，應該從教育制度著手，讓每間學校都把高架網架起來，他以台中的狀況為例，表示政府在大肚溪蓋了一大堆球場，「但國小生怎麼去？」直言若要社區化，就是要讓他們在學區內就能打球，「像日本在公園就能打棒球，看了真的很感動！」

中華職棒秘書長馮勝賢則認為，在少子化影響下，部分學校校園閒置，提議或許也能用以興建棒球場。教育部體育署副署長林哲宏回應，目前有場地設施補助的學校，大概快300所；前瞻計畫中規劃4年100億、投入各項運動設施的整建經費中，其中也包括棒球。但詳細該如何發展，林哲宏沒有多談。

社區棒球蓬勃發展，不少球員也樂見這樣的現象，職棒球員工會近年也積極為社區棒球募款，工會發言人趙子維表示，「經典賽後，很多球員都認為台灣棒球應該要改變，雖然外界看來比分只差1、2分，但球員心裡知道，差距非常巨大，台灣離世界強權越來越遠。」現在社區棒球興起，讓球員看見了改變的希望。

(中時電子報)