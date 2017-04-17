6旬翁騎粉紅色腳踏車 原來是偷來的

6旬翁騎粉紅色腳踏車，警方一查發現原來是偷女高中生的。(蔡依珍翻攝)

6旬翁騎粉紅色腳踏車，警方一查發現原來是偷女高中生的。(蔡依珍翻攝)

蘆竹警分局南崁所警員蔡奇謀、蔡嘉芳，昨巡邏行經南崁路時，發現60歲的劉姓男子，騎乘一輛粉紅色腳踏車，準備上前攔查，劉男竟加速逃逸，警方急起直追，攔下男子帶回派出所，正好碰上女高中生到派出所報案腳踏車遭竊，一眼就認出粉紅色腳踏車是自己的。

本來避重就輕的劉男見東窗事發，才坦承偷腳踏車，訊後被依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)