賴清德讚警方效率 台日關係不會被破壞
八田與一銅像於15日發現被人斬首，前台北市議員李承龍17日在臉書坦承涉案，台南市長賴清德表示，警方的辦案效率令人肯定，台日穩固的友誼關係，不會被親中仇日的行為破壞。
賴清德17日晚間在臉書表示，八田與一先生在日本東京帝大畢業之後即來台灣，建造烏山頭水庫，早在80幾年前，就已經是當時亞洲最大、最進步的水庫，除了讓當時的嘉南平原成為台灣的米倉以外，即便時至今日，我們農田的灌溉也都仰仗烏山頭水庫，跟他所建的嘉南大圳，今日缺水之時更加感念他，可見八田與一對台灣的農業發展深遠及巨大的貢獻。
賴清德也說，有信心在大家的努力下，如期完成銅像的修復，在5月8號順利舉行八田與一追思紀念活動。
賴清德強調，數十年來，台日友好穩定的關係，不是任何親中仇日的情緒性行為能夠破壞的，反而㑹讓更多人了解八田與一的貢獻，也會譲台日關係更加鞏固。
(中時電子報)
文章來源：賴清德臉書
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