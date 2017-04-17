陸保監會主席項俊波遭免除職位 副主席陳文輝暫代

中國保監會主席、黨組書記項俊波涉嫌嚴重違紀，新華社今（17）日晚間報導，中共決定免去其領導職務。

另據財新報導，4月13日起，保監會副主席陳文輝臨時負責保監會工作。目前，保監會沒有黨委書記和副書記。

保監會官網「保監會領導」一欄顯示，保監會領導包括紀檢組組長陳新權，副主席陳文輝、黃洪、梁濤。保監會領導班子應為「一正、四副、一紀委書記、兩主席助理」的架構，目前出現多個空缺，包括主席、一位副主席、兩位主席助理。

(工商)