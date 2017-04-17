農糧署推有機耕作 砸9.94億元提6大措施
農委會推有機及友善環境耕作補助措施，提出有機及友善耕作環境補貼、有機集團栽培區基礎環境工程、提高有機驗證及檢驗費補助比例、有機及友善耕作溫網室設施、有機及友善耕作農機具設備、拓展學校午餐使用有機食材及有機推廣行銷等6大措施，總經費共9.94億元。
農糧署表示，有機及友善耕作環境補貼方面，已取得有機驗證及友善耕作面積者，可申請生態獎勵給付，每年每公頃3萬元，補貼期限3年。有機轉型期面積，除生態獎勵給付3萬元外，另增加收益減損補貼，按作物別水稻、蔬菜每公頃3萬元，其他作物（雜糧、水果等）5萬元，合計6-8萬元。另符合集團栽培標準者，可再增加每公頃1萬元。
農糧署指出，有機集團栽培區基礎環境工程方面，輔導設置公設有機專區16處、自營有機專區10處，並協助建置有機專區基礎環境設施，如大地工程規劃及農水路改善等公共設施。盼利用有機農園專區建置建低鄰田汙染，擴大經營規模，提升栽培管理技術，藉集團化運作以增加競爭優勢。
農糧署表示，至於提高有機驗證及檢驗費補助比例，則是將有機驗證及檢驗費補助比率由80%提高至90% 。有機及友善耕作溫網室設施補助比例由1/3提高為1/2。有機及友善耕作農機具設備，會按個別農民補助標準1/3予以補助，共同使用補助1/2。
農糧署指出，拓展學校午餐使用有機食材及有機推廣行銷方面，會建置學校午餐有機食材理貨、截切及物流設施設備；輔導設立農民直銷站及大型量販通路有機及友善農產品專櫃；推動電商宅配通路批發市場有機蔬果預約交易；辦理有機消費宣導及推廣有機食農教育。
農糧署表示，另外今年針對有機農業及友善農業使用之有機質肥料，獎勵推廣1萬公頃，經費3億元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。