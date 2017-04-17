農糧署推有機耕作 砸9.94億元提6大措施

圖為花蓮南安有機水稻區。（農糧署提供）

農委會推有機及友善環境耕作補助措施，提出有機及友善耕作環境補貼、有機集團栽培區基礎環境工程、提高有機驗證及檢驗費補助比例、有機及友善耕作溫網室設施、有機及友善耕作農機具設備、拓展學校午餐使用有機食材及有機推廣行銷等6大措施，總經費共9.94億元。

農糧署表示，有機及友善耕作環境補貼方面，已取得有機驗證及友善耕作面積者，可申請生態獎勵給付，每年每公頃3萬元，補貼期限3年。有機轉型期面積，除生態獎勵給付3萬元外，另增加收益減損補貼，按作物別水稻、蔬菜每公頃3萬元，其他作物（雜糧、水果等）5萬元，合計6-8萬元。另符合集團栽培標準者，可再增加每公頃1萬元。

農糧署指出，有機集團栽培區基礎環境工程方面，輔導設置公設有機專區16處、自營有機專區10處，並協助建置有機專區基礎環境設施，如大地工程規劃及農水路改善等公共設施。盼利用有機農園專區建置建低鄰田汙染，擴大經營規模，提升栽培管理技術，藉集團化運作以增加競爭優勢。

農糧署表示，至於提高有機驗證及檢驗費補助比例，則是將有機驗證及檢驗費補助比率由80%提高至90% 。有機及友善耕作溫網室設施補助比例由1/3提高為1/2。有機及友善耕作農機具設備，會按個別農民補助標準1/3予以補助，共同使用補助1/2。

農糧署指出，拓展學校午餐使用有機食材及有機推廣行銷方面，會建置學校午餐有機食材理貨、截切及物流設施設備；輔導設立農民直銷站及大型量販通路有機及友善農產品專櫃；推動電商宅配通路批發市場有機蔬果預約交易；辦理有機消費宣導及推廣有機食農教育。

農糧署表示，另外今年針對有機農業及友善農業使用之有機質肥料，獎勵推廣1萬公頃，經費3億元。

(中時)