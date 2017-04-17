白百何爆停工鎖飯店哭 9歲兒怨：這個家是怎麼了
大陸女星白百何近日爆出「出軌門」，沉默5天後，昨（16日）和歌手老公陳羽凡雙雙發表聲明，認了2015年已離婚，並稱是為了孩子才沒對外公開，但隨後又被爆其實兩人還沒辦離婚手續，婚姻狀況再度成謎。事件發展至今，白百何都沒公開露面過，「大陸第一狗仔」卓偉則表示她都待在飯店裡，整天以淚洗面。
據《全明星探》報導，白百合目前已停止拍戲，並在經紀人的陪同下，整天待在劇組的飯店休息，似乎受到很大打擊而一直哭。爆料人士表示，白百合和陳羽凡2年半前已經分居，但沒辦離婚手續，兩人住在同個社區不同公寓，兒子「元寶」由白百何帶，男方則隨時可以去探望孩子，並稱男方的父母一直都知情，但女方的父母卻不清楚。
而和白百何調情的男模張愛朋，被爆以前「愛傍富婆」，曾被稱是「少婦殺手」，兩人是在飯局上認識的，在他的瘋狂追求下，白百何便和他在一起了，這次戀情被拍到，兩人都完全不知情。另外，白百何的9歲兒子「元寶」也知道媽媽近日發生的事情，怨道：「這個家是怎麼了？」令白百何對兒子相當愧疚。
(中時電子報)
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