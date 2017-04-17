民調：川普施政支持度一個月來首次回升至50％
美國著名民調公司拉斯穆森報告(Rasmussen Reports)今天公布總統施政民調顯示，川普在一連串外交活動及國際事件之後，已扭轉持續下滑的支持度，首度回升到一個月來的最高點50%，而不支持度也同樣在50%的水平。
拉斯穆森報告在其官網上公布說，川普上任時的支持為59%，一直到3月初之前都維持在50%以上，但此後便一路下滑到42%。這次的民調是自川普支持跌破50%後的一個月來，首度回升到5字頭。如果與前任總統歐巴馬做比較，歐巴馬上任時支持度69%，而隔年4月中的支持度下滑至55%。
民調數字也顯示，30%選民強力支持川普，另有39%選民強烈反對川普，這讓川普的執政支持指數從一周前的-19回升至現在的-9。
目前美國與北韓緊張情勢持續加劇，副總統彭斯(Mike Pence) 也正在韓國訪問。本月稍早的民調顯示，有37%的選民認為美國應該對北韓採取軍事行動，以防止北韓進一步發展核子武器。
與過去的調查一樣，絕大多數的選民認為美國公民應該按時報稅，有愈來愈多的選民擔心國稅局查稅。只有45%的選民對國稅局有還不錯的印象，至於國稅局是否公平地執行稅法，受調選民意見則呈現出高度分歧。
拉斯穆森報告每天晚上以電話訪問500名選民，每3天平均受訪統計數字進行結算。對已不使用有線電話的選民，該民調在不同族群中以網路進行問卷調查。此一民調在1500名受訪樣本中，95%信心水準下誤差為+/-2.5%。
(中時電子報)
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