民調：川普施政支持度一個月來首次回升至50％

美國總統川普與復活節兔子同時出現在白宮的杜魯門陽台上，主持復活節滾彩蛋活動。此一活動是華盛頓非常重要的傳統，甚至被貼上考驗政府施政能力的標籤。（圖／美聯社）

美國著名民調公司拉斯穆森報告(Rasmussen Reports)今天公布總統施政民調顯示，川普在一連串外交活動及國際事件之後，已扭轉持續下滑的支持度，首度回升到一個月來的最高點50%，而不支持度也同樣在50%的水平。

拉斯穆森報告在其官網上公布說，川普上任時的支持為59%，一直到3月初之前都維持在50%以上，但此後便一路下滑到42%。這次的民調是自川普支持跌破50%後的一個月來，首度回升到5字頭。如果與前任總統歐巴馬做比較，歐巴馬上任時支持度69%，而隔年4月中的支持度下滑至55%。

民調數字也顯示，30%選民強力支持川普，另有39%選民強烈反對川普，這讓川普的執政支持指數從一周前的-19回升至現在的-9。

目前美國與北韓緊張情勢持續加劇，副總統彭斯(Mike Pence) 也正在韓國訪問。本月稍早的民調顯示，有37%的選民認為美國應該對北韓採取軍事行動，以防止北韓進一步發展核子武器。

與過去的調查一樣，絕大多數的選民認為美國公民應該按時報稅，有愈來愈多的選民擔心國稅局查稅。只有45%的選民對國稅局有還不錯的印象，至於國稅局是否公平地執行稅法，受調選民意見則呈現出高度分歧。

拉斯穆森報告每天晚上以電話訪問500名選民，每3天平均受訪統計數字進行結算。對已不使用有線電話的選民，該民調在不同族群中以網路進行問卷調查。此一民調在1500名受訪樣本中，95%信心水準下誤差為+/-2.5%。

(中時電子報)