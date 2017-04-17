八田與一案兇刀 台南警方漏夜從台東追回

台南麻豆警方17日得知李承龍作案用的手鋸被寄往台東友人家，趕緊會同台東警方將證物追回，並進一步採證，確認手鋸上的銅屑是否與銅像相同。（萬于甄攝）

台南麻豆警方17日得知李承龍作案用的手鋸被寄往台東友人家，警方趕緊將證物追回。（萬于甄攝）

八田與一遭砍案檢警17日帶回前台北市議員李承龍及邱晉芛，在檢警追問下，李承龍坦承作案，他也向檢警供稱把作案用的簡易型手鋸寄往台東朋友家中，警方查證後，17日晚間與台東警方配合，將手鋸證物帶回台南，但八田銅像頭部的下落，李承龍始終未鬆口，並向檢警供稱其並未將銅像頭部帶走，警方現正追查遭砍下的銅頭證物。

據了解，李承龍與邱晉芛15日清晨耗費2小個時將銅像鋸下後，就趕緊離開作案地點，同時，李承龍把手鋸寄往台東友人家，台南警方17日從台東追回證物，並送往鑑識中心採證銅屑。

(中時)