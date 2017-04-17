渾圓D奶熱到不遮 《國光女神》梁云菲床邊脫光照曝光

「國光女神」梁云菲被廈門的32度好天氣熱壞，一進飯店就脫光，豪邁大露渾圓D奶。(取材自梁云菲IG)

嘻哈歌手「NaNa」梁云菲以「國光女神」身分出道，現為嘻哈團體「187INC」成員，也是玖壹壹的同門師妹，她身材火辣，常在社群網站上跟粉絲分享美照，人氣相當旺。

最近梁云菲工作滿檔，今天也跟著所屬團體一起到廈門演出，透露當地天氣晴朗，但她卻熱壞了，隨文連發辣照，只見梁云菲一進飯店就熱到把衣服脫光，只穿著Bra入鏡，側身盯著鏡頭，渾圓D奶毫無遮掩大放送，畫面雖調成了黑白色調，但難掩絢爛春光，加上她擺出扁嘴和無辜眼神，實在性感到不行，讓粉絲直呼想看正面照，但又怕正面太辣凍未條，狂讚「娜王就是正」。

梁云菲事後也po文，表示當地的32度高溫，真的讓她有點中暑了，但保證晚上的演出「不會漏氣」，也說現在飯店有冷氣了，經過調查之後，了解原來她下榻處，昨晚來了一團較年長的團體，所以飯店貼心將空調都關小了，梁云菲也俏皮交代了後續，「現在冷氣熱情招待中啦！」，要粉絲別擔心。

(中時電子報)