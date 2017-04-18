八田與一塑像斷頭案 犯案工具台東尋獲
烏山頭水庫的八田與一塑像遭斷頭破壞，涉案的前台北市議員李承龍與一名邱姓女子今晚遭檢方諭令限制住居。警方根據兩人供詞，今晚在台東找到作案用的手鋸，連夜送回台南。
李、邱兩人今天下午被警方帶到台南地檢署接受檢察官偵訊，訊後遭到限制住居，於晚間8時40分左右離開南檢，再由警方護送到高鐵台南站搭車北上。
兩人在接受偵訊時指稱，15日凌晨以手鋸把八田與一塑像的頭部割下後，沒有把頭部取走；手鋸則由邱女寄到一名住在台東的友人處寄放。
警方隨後請台東警方支援取獲證物，並派人趕往台東取回，在晚間11時左右拿回麻豆警分局，並將連夜再送往市警局鑑識中心採證。1060417
(中央社)
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