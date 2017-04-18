國泰航空／國泰港龍航空官網獨享「心動價」台北-福岡等航線來回機票4,500元起

張佩芬／台北報導

國泰航空與國泰港龍航空推出的官網獨享每週三天限時優惠機票「心動價」，第二週的官網獨享「心動價」活動於4月18日熱烈開賣，訂購至4月20日止，台北－福岡等航線經濟艙來回票4,500元起。

「心動價」優惠航點：台北-福岡來回經濟客艙4,500元起、

台灣-上海來回經濟客艙4,250元起、台灣-新加坡來回經濟客艙5,000元起、台灣-洛杉磯來回經濟客艙14,000元起、特選經濟客艙41,000元起、台灣-馬德里來回經濟客艙22,500元起，特選經濟客艙新台幣41,000元起

本週訂購的「心動價」優惠機票短程線(福岡、上海、新加坡)須於2017年4月21日至5月25日，及2017年5月30日至6月24日出發；美國線(洛杉磯)機票可適用於上述出發日期外，並可於2017年9月1日至10月31日出發。長程線(馬德里)機票須於2017年6月21日至24日，及2017年9月1日至10月31日出發。

春夏交替的季節，福岡垂墜盛開卻靜謐的紫藤花，馬德里則是處處都是藝術、文化和古建築的城市，都非常適合來場浪漫的徒步之旅。「心動價」的超值機票優惠，讓你對這些景點再也不只是心動。現在立刻於官網訂購「心動價」吧！活動期間同時預訂飯店，節省更多！並加贈網路分享器租用優惠。

另外，國泰航空手機APP無縫接軌Apple Pay支付，讓你購票付款更方便，銀行優惠享更多！

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空、國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

(工商)