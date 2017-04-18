北韓大使警告：核戰隨時爆發
北韓和美國之間的關係緊張，駐聯合國大使金仁龍稍早在聯合國總部召開記者會，指控美國打亂世界和平與穩定，他警告：「核子戰爭隨時可能爆發」，美國與南韓的聯合訓練是「侵略性的戰爭演習」，將激起「真正的戰爭」，是對「韓國穩定的犯罪威脅」。
金仁龍表示，美國南韓正在舉行的聯合軍演，是最挑釁的侵略戰演練， 強調北韓加強核實力是自衛，應對美國的核威脅及勒索。 金仁龍強調：「如果美國敢於選擇採取軍事行動，北韓準備回應美國任何模式的戰爭」
美國副總統潘斯（Mike Pence）訪問南韓表示，美國會考慮所有應對北韓的方案, 舉出美國近期在敘利亞和阿富汗使用的軍事手段, 警告北韓不要測試美國總統的決心，美國不會再容忍北韓進一步挑釁. 美國會盡快完成在南韓部署薩德反導彈系統。
北韓宣布全軍進入「最高警戒狀態」，北韓更回應，若發現任何美國侵跡象，北韓軍隊會對美軍發動無情打擊，不管他們在美國本土、朝鮮半島或在日本、任何地方。
(中時電子報)
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