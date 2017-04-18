北韓：準備回應美所發動任何型態戰爭
北韓駐聯合國副代表金利龍今天警告，北韓對於美國軍事行動所引發的「任何戰爭型態」都有準備；並說，北韓將「以牙還牙」地回應飛彈或核武攻擊。
先前由於北韓再次試射飛彈，美國副總統彭斯（Mike Pence）已警告北韓，不要考驗美國的決心。
金利龍今天召開記者會表示：「如果美國膽敢選擇軍事行動．．．朝鮮民主主義人民共和國也有回應美國所希望任何戰爭型態的準備。」
「我們對挑釁者將採取最嚴厲的對抗。」
他說，北韓對美國的軍事威脅已採取「自衛」措施，這反映出北韓「以牙還牙對抗核武與洲際彈道飛彈」的決心。1060418
(中央社)
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