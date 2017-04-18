奇！陸少婦懷孕6個月 子宮卻是空的
這世界真的無奇不有！大陸浙江省海寧市近來發生一個離奇案例！一名24歲，懷胎6個多月的孕婦到醫院檢查照超音波時，卻發現子宮裡頭是空的，經醫生判定，這是罕見的「子宮外孕」，然於就醫時間太晚，最後胎兒不幸身亡。
綜合大陸媒體報導，大陸浙江人民醫院本月12日接到一起罕見案例。一名24歲的女子小芳（化名）平常在寧市打工，前幾個月感覺月經不太正常，然這幾個月卻發現自己的肚子越來越大，於是到醫院做檢查。
經過超音波檢查後，醫師判定小芳已經懷孕6個多月，然讓人訝異的是，奇怪的是子宮裡卻是空的，而胎兒則是生再腹腔裡。這是一種腹腔妊娠，也叫作「子宮外孕」，這種發病率約為1:15000，母體死亡率約為5%，胎兒存活率僅為1%的罕見妊娠。
針對此特殊案例，醫生一邊安撫孕婦，一邊聯絡大型醫院轉診，然等到轉完診時，胎兒已不幸死亡。此外，這案例對孕婦也很危險，如不及時手術，隨時可能出現大出血恐危及生命。
(中時電子報)
文章來源：大陸《騰訊》新聞
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