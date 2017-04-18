研究：精子別浪費 可助女性抗癌
愛愛後，男性會產生精子，健康的精子是孕育下一代的基礎，經由和女性卵子受孕，就是一個新生命！然如不是要受孕的精子，還有什麼用途呢？科學研究證實，精子能改造成為攜帶藥物的載具可應用於治療婦科癌症。
醫療科學進步，然癌症至今仍是無解！據調查，台灣每100婦女中，有4人會得到癌症，其中近一半罹癌婦女是罹患子宮頸癌、卵巢癌、子宮內膜癌等。除動手術外，就是以抗癌藥物治療，然以目前治療方法而言，能否準確瞄準癌細胞，而不傷害正常細胞，不讓癌症患者造成負擔也成了抗癌重點。
沒想到「精子」竟能成為的藥物運輸載體，還能有效應用於婦科癌症治療！《MIT Technology Review》報導，近期德國科學家發現了精子的新用途！科學家以公牛的精子作為實驗，讓精子大量吸收活性藥物，再在精子頭部安裝極小的微型架構，這個透過雷射列印出來的微型架構，可讓其成為攜帶大量癌症治療藥物的微型電動機。
透過磁體牽引，當精子靠近腫瘤細胞時，真正接觸到腫瘤組織時，精子頭部可脫離精子，進入癌細胞。實驗中證實，精子頭部的安裝的微型架構，可促使精子運動速度降低43%，然進入癌細胞沒有什麼影響，未來可將精子應用於婦科癌症治療。
然值得注意的是，這次科學家進行實驗的是使用「公牛精子」，然如果要使用人類男性的精子進行癌症治療，需考慮的問題還會更多，包括精子數量、攜帶藥物的種類劑量，另有人會擔心，這樣透過「精子治療」的女性是不是有可能會意外「懷孕」。
然這個新治療方法引發國際關注，因此方法和傳統癌症治療法相比，不會引起免疫系統反應，也不會造成其他不適或病症，也不至癌症患者的損傷正常細胞。因此醫療界也期盼這項研究能早日臨床應用，造福更多婦科癌症患者重獲健康！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。