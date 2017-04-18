涉勾結房仲詐貸逾億！合庫3人各30萬交保

合作金庫南京西分行賴姓經辦人員（左）涉嫌勾結房仲投資客，多次協助詐貸總額近1億元。台北地檢署今日指揮台北市調查處，搜索並約談賴男到案。（圖／蕭博文）

國營銀行驚傳弊案！合作金庫南京西分行賴姓經辦人員2010年至2011年間涉嫌勾結陳姓房仲投資客，自，放任投資客以人頭對保、高估擔保品、違反內部審查規定，多次協助詐貸總額近1億元，台北地檢署訊後，今（18日）凌晨，依涉犯《銀行法》等罪，將涉案賴嫌、陳嫌及銀行襄理3人各以30萬交保。

合作金庫南京西分行賴姓經辦人員涉嫌勾結房仲投資客，自2010年至2011年間，放任投資客以人頭對保、高估擔保品、違反內部審查規定，多次協助詐貸總額近1億元，事後每筆貸款收受2至5萬元不等匯款，並接受喝花酒等飲宴招待。

台北地檢署昨（17日）指揮台北市調查處，搜索並約談賴男、李姓經理、黃姓襄理等3名合庫員工，並約談陳姓投資客的王姓女友到案，全案依銀行法背信罪嫌偵辦。

地檢署訊後依涉犯《銀行法》等罪，今（18日）諭令賴30萬元交保，至於李姓經理、黃姓襄理也都以30萬元交保，檢調將擇日約談未到案的陳男。

(集團連線報導)