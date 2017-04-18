明日決勝負 雅加達市長鐘萬學望能連任成功

現任華裔雅加達市長鐘萬學，在最新民調中領先對手約3%，有望在明日大選中勝出連任。（圖/美聯社）

即將於明日（4/19）舉行第二輪決選的印尼首都雅加達（Jakarta），最新民調顯示，官司纏身的現任華裔市長鐘萬學（Ahok” Basuki Tjahaja Purnama），望能以約3%小幅領先勝出，擊敗對手前教育部長巴斯威丹（Anies Baswedan），連任成功。由於選情過於激烈，印尼總統佐科威（Joko Widodo）更呼籲雙方應向支持者展現理性與和平，首都警察局更已全面禁止明日所有大型的動員活動，就是預防再次發生族群衝突。

據印尼雅加達郵報（Jakarta Post）報導，將於明日迎來最終決勝負的首都大選，在最後一場公開辯論會後，現任市長鐘萬學和搭檔查羅特（Djarot Saiful Hidayat），在最新民調結果中，以47.3%的支持率，小幅領先對手、前教育部長巴斯威丹的44.8%，有望在明天的二輪大選中勝出。從遭穆斯林團體指控褻瀆可蘭經、到傳出競選廣告內容被指控有涉嫌歧視的意向，這名「雙重少數」的市長連任之路走得跌跌撞撞，但也因如此，讓他倍受外界關注。也使得這個議題成為國際媒體深入探討的焦點之一。

印尼境內仍有大批穆斯林團體極力反對鐘萬學連任。（圖/美聯社）

被視為總統佐科威（Joko Widodo）愛將的鐘萬學，出生於邦加-勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung），祖籍廣東梅縣的客家人，被當地居民暱稱為「阿學」（“Ahok”）。2012年與佐科威搭檔、成為雅加達副市長，並於2014年11月當選市長一職。他與妻子林雪莉（Veronica Tan）一直是媒體關注焦點，兩人育有一子。但他直率且經常出人意料的言論，讓「阿學」經常成為印尼保守派的攻擊重點。

為避免造成選情干預，印尼法院再一次將先前涉嫌褻瀆可蘭經一案延期至選後審理。明天的大選，除了被外界以放大鏡檢視，以穆斯林為絕對多數的印尼社會，究竟能否再次接納一名既是華裔、又是基督徒的市長之外，更被視為總統佐科威下屆連任之路的前哨戰。

(中時電子報)