川普對金正恩喊話：要乖一點

美國總統川普（Donald Trump）僅輕描淡寫地對金正恩喊話說：「要乖一點喔。」(圖片取自美聯社)

北韓副外交部長韓成烈（Han Song Ryol）嗆聲，僅管國際強烈譴責、與美關係緊張，平壤仍將繼續測試飛彈。若美國膽敢動武，將全面開戰！面對北韓的放話，今天出席年度復活節滾蛋活動的美國總統川普（Donald Trump）僅輕描淡寫地對金正恩喊話說：「要乖一點喔。」

北韓副外長韓成烈稍早向英國廣播公司（BBC）表示，「我們將進行更多的飛彈測試，以每週、每月和每年為週期。」也隨時準備進行核試爆。他警告，如果美國採取軍事行動，就會引發全面戰爭。北韓駐聯合國副大使金仁龍（Kim In Ryong，音譯）也在記者會上宣稱，如果美國籌劃開戰，北韓也會以自己的方式，發動先發制人的核戰。

川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）共同為139屆復活節滾蛋活動揭開序幕後，有線電視新聞網（CNN）記者詢問川普：「有任何訊息給北韓的金正恩嗎？」川普回答：「要乖一點（Gotta behave）。」

(中時電子報)