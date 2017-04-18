報好康》邊旅行邊賺錢！943教你玩歐洲賺旅費

歐元直直落，此時正是遊歐洲的好時機！而義大利退稅12%，也很適合遊客購物或代買服務。（圖在時尚之都米蘭購物，達志影像／shutterstock提供）

歐元、英磅直直落！前陣子有媒體報導，此時正是由歐洲最划算的時候，話說歐洲也進入夏令時刻，遊客有更充分時間好好欣賞景點。知名旅遊作家也在臉書告知粉絲，玩家可趁著此時匯率逆差到歐洲一遊，順便也可幫親友代購，透過歐洲退稅，幫自己賺旅費！

義大利水都威尼斯，風情萬種。（達志影像／shutterstock提供）

這些年來歐洲因恐攻頻傳、加上歐元、英磅直直落，有旅遊業者促銷，今年是遊玩歐洲很划算的好時機！除了跟團，現在歐洲多一種半自助的旅遊玩法，在地的旅遊巴士搭配華語導遊的「半自助旅遊」也很夯！加上「廉價航空」盛行，只要算好買機票時機、計畫好旅館，其實過去動輒上萬元的10日歐洲遊有時後還比亞洲行CP值更高！

英磅直直落，有旅遊業者促銷，今年是遊玩歐洲很划算的好時機！（圖為遊客在倫敦購物，達志影像／shutterstock提供）

然其實玩歐洲也有更划算的玩法！知名旅遊作家943近日就在其臉書提供撇步，教粉絲如何玩歐洲還能一邊賺錢！943指出，旅行除了找機票找住宿省錢，其實還可以一邊旅行一邊賺錢喔！尤其飛歐洲可以考慮代買補貼旅費～不用自己掏腰包，而是用別人的錢幫自己賺退稅金和累積里程！

943說明，N年前日本機票還是一萬多台幣的時代，她就曾在旅行時順便帶貨回台，賺回了該次日本來回機票及旅費呢！飛歐洲則可去outlet挑價差大又高單價的精品代買，還可以順便累積自己的信用卡點數和里程喔！切記要先向買家收50%或全數訂金以防跑單喔！

比利時退稅則是16%，很適合遊客購物或代買服務。（圖為比利時布魯塞爾大廣場，林宜靜 攝）

如名牌精品多的義大利就是旅客代買賺旅費的好地方！943指出，義大利的退稅率是12%，退稅就是代買費，買家用標價買賺到價差，最後退稅給你的就是你賺的代買費囉。比如幫別人買價格2萬的包，義大利退稅12%等於一個包可賺$2400 NT；而以尿尿小童聞名的比利時，退稅則是16%，其實可以去outlet順便代買補貼旅費，多代買幾個就是讓別人出錢讓你去歐洲玩。

法國巴黎知名的「拉法葉百貨」。（林宜靜 攝）

話說近來歐洲也很歡迎華人旅客，如法國巴黎知名的「拉法葉百貨」，過去法國人普遍信仰因天主教，其信仰是周日要做禮拜，而百貨公司周日不營業。然看好華人旅客的高購買力，「拉法葉百貨」現在周一到周日都有營業，還在今年3月間，為華人旅客開設分館，分館內有會說華語的銷售人員，也提供旅客辦理退稅服務！

位在法國巴黎的「拉法葉百貨」，今年3月間，為華人旅客開設分館，分館內有會說華語的銷售人員，也提供旅客辦理退稅服務！（林宜靜 攝）

話說春暖花開，荷蘭的鬱金香也開了，過陣子也是歐洲百貨公司的夏日特價。不妨相揪好友來趟歐洲之旅，賞美景、品美食，也能幫好友提供代買服務，除幫自己賺旅費外，也能讓親友體驗到歐洲的時尚風情！

(中時電子報)