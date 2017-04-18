今鋒面南下 北部短暫雨！周五變天、北部低溫再探17度

今（17日）鋒面南下，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨。（本報系資料照）

春天天氣多變化，前幾日還飆出30度以上高溫。話說今（17日）鋒面南下，台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後中部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨。今早氣象局也針對連江縣、金門縣發布濃霧特報。此外，周五（21日）起，又有另道鋒面接近，屆時北部將會降溫轉涼，低溫探17度。

今（18日）早氣象局也針對連江縣、金門縣發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

今日微弱鋒面影響，臺灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後中部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲的天氣，大致說來，北部地區整體而言仍然偏熱，氣溫約在23~30度。至於中南部地區，今天整天都是高溫炎熱的天氣型態。

此外，金門及馬祖易受低雲或局部霧影響能見度。另東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

明（19日）台灣北部、東半部地區、中南部山區及金門、馬祖仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲；這波鋒面將影響到周四，而到了周五又有一道鋒面接近，屆時北部將會降溫轉涼，低溫探17度。

至於民眾關心的空氣品質，今日西半部、宜蘭及馬祖、金門地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。澎湖及花東地區為良好等級。

(中時電子報)