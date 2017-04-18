俄羅斯警告：不要對北韓動武 很危險
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一（17日）呼籲美國，不要仿效日前襲擊敘利亞的舉動，對北韓採取軍事行動，認為這很危險。
拉夫羅夫說，俄羅斯不接受北韓研發核武和試射飛彈，但這不代表俄國同意美國也可同樣違反國際法、以破壞聯合國憲章的方式動武。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科召開記者會說：「這是一條非常危險的道路。」
他說：「我們不能接受平壤當局違反聯合國決議、魯莽試射飛彈的行動，但這不代表你們就能破壞國際法。」
拉夫羅夫說：「我希望不會出現如同近日在敘利亞所見的任何單方面行動。」他強調美國已對北韓採取相當嚴厲的限制措施，聯合國安理會也通過嚴厲的經濟制裁，要求各方保持克制，如果美國向北韓做出動武的威脅，會非常危險。
(中時電子報)
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