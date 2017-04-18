年銷量破百萬 陸長城汽車打造新「WEY」品牌

大陸本土品牌長城汽車，將成立新品牌「WEY」爭搶更大的SUV市場。（圖/新華社）

大陸知名本土品牌長城汽車，在去年達成百萬輛銷售後，董事長魏建軍不僅沒有鬆口氣，反而加緊品牌升級作業。他決定效法比亞迪與吉利集團，重新改變公司和車款的定位，以自己的英文名「WEY」推出新型高檔車款，將於今年上海車展中亮相。這名白手起家的億萬富豪，能否在大陸急速擴張的SUV市場中殺出重圍，品牌提昇將是一大考驗。

據彭博社（Bloomberg）報導，大陸知名的本土廠牌之一、來自河北保定的長城汽車，在去年總銷售額度突破百萬輛，與通用（General Motors Co.）和福斯汽車（Volkswagen AG）並列之際，董事長魏建軍做出一項重大決定，將成立以自己姓氏為名的「WEY」豪華品牌，藉此提昇長城汽車的定位並打開更大的市場。創立長城汽車的魏建軍，在品牌行銷大師Al Ries的建議後，效法比亞迪與吉利集團，新創品牌來擴大因應快速成長的大陸休旅車市場需求，透過市場區隔，讓集團利潤更上一層樓。

現年53歲的魏建軍，於26歲那年接手原為汽修廠的保定長城汽車，與其他廠商不同，他並沒有選擇與外籍車廠合作，而以低廉且多樣選擇，從貨車、皮卡到休旅車，深獲農民和中小型商人喜愛，更讓長城汽車締造連續稱霸大陸休旅車市場長達14年的紀錄，去年度更創下107萬輛的銷售佳績。也讓魏建軍的財富，在去年（2016）胡潤財富榜上，排名第36名，總身家上看53億美元（約1,608.6億台幣）。

大陸市場對轎車的需求降低，民眾開始追求空間和性能更廣的休旅車，讓休旅車銷量市占率快速增長至37%，也讓更多品牌紛紛加入爭食這塊大餅。手中已有Volvo品牌的吉利汽車總裁李書福，亦成立高階品牌Lynk & Co，將於年底第四季推出首款車型，勢必將成長城汽車最大的對手之一。

(中時電子報)