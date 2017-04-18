年銷量破百萬 陸長城汽車打造新「WEY」品牌
大陸知名本土品牌長城汽車，在去年達成百萬輛銷售後，董事長魏建軍不僅沒有鬆口氣，反而加緊品牌升級作業。他決定效法比亞迪與吉利集團，重新改變公司和車款的定位，以自己的英文名「WEY」推出新型高檔車款，將於今年上海車展中亮相。這名白手起家的億萬富豪，能否在大陸急速擴張的SUV市場中殺出重圍，品牌提昇將是一大考驗。
據彭博社（Bloomberg）報導，大陸知名的本土廠牌之一、來自河北保定的長城汽車，在去年總銷售額度突破百萬輛，與通用（General Motors Co.）和福斯汽車（Volkswagen AG）並列之際，董事長魏建軍做出一項重大決定，將成立以自己姓氏為名的「WEY」豪華品牌，藉此提昇長城汽車的定位並打開更大的市場。創立長城汽車的魏建軍，在品牌行銷大師Al Ries的建議後，效法比亞迪與吉利集團，新創品牌來擴大因應快速成長的大陸休旅車市場需求，透過市場區隔，讓集團利潤更上一層樓。
現年53歲的魏建軍，於26歲那年接手原為汽修廠的保定長城汽車，與其他廠商不同，他並沒有選擇與外籍車廠合作，而以低廉且多樣選擇，從貨車、皮卡到休旅車，深獲農民和中小型商人喜愛，更讓長城汽車締造連續稱霸大陸休旅車市場長達14年的紀錄，去年度更創下107萬輛的銷售佳績。也讓魏建軍的財富，在去年（2016）胡潤財富榜上，排名第36名，總身家上看53億美元（約1,608.6億台幣）。
大陸市場對轎車的需求降低，民眾開始追求空間和性能更廣的休旅車，讓休旅車銷量市占率快速增長至37%，也讓更多品牌紛紛加入爭食這塊大餅。手中已有Volvo品牌的吉利汽車總裁李書福，亦成立高階品牌Lynk & Co，將於年底第四季推出首款車型，勢必將成長城汽車最大的對手之一。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。