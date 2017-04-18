夫妻想換座 又被聯航趕下機

一對未婚夫妻準備飛往哥斯大黎加舉辦婚禮，在機上因為看見前方沒人坐，想換座位，卻惹得空服員不悅，最後又被航警趕下飛機。(圖片取自kutv)

聯航日前強拖華裔醫生下機導致濺血事件，引發全球關注，而聯航也一連串被揭發惡行，最近又有一起最新趕人下機事件，一對未婚夫妻準備飛往哥斯大黎加舉辦婚禮，在機上因為看見前方沒人坐，想換座位，卻惹得空服員不悅，最後又被航警趕下飛機。

最新的趕人事件發生在休士頓飛往哥斯大黎加賴比瑞亞鎮（Liberia Town）的聯航1737號班機上。霍爾（Michael Hohl）和未婚妻安珀（Amber Maxwell ）表示當天他倆是最晚登機的乘客，他和未婚妻的座位是24B與24C，但上機後發現，有一名男子已經佔了他們的座位躺著睡覺。他和未婚妻就搬到前面三排的空位，坐在21排，心想反正只差三排，又都在經濟艙，應該沒關係，最後空服員告知不能坐在那裡，要回到原來的座位，他們也照辦，不過不到兩分鐘航警就來說他們「危及其他乘客」，要求立刻下機。

霍爾沒有跟他們爭論，馬上乖乖配合下機，但還是不懂為什麼。霍爾表示：「他們說，我們不守秩序，對航班造成危險，危及其他乘客安全。」他覺得聯航處理方式「很奇怪」。

但聯航表示他們多次嘗試要坐比較昂貴的機位，還不願聽從空服員指示回到原來座位，才會把他們請下飛機。聯航強調霍爾搭乘的這班飛機，21排屬於經濟艙的「加值經濟艙」，跟22排以後的「普通經濟艙」不同，所以霍爾算是未經同意的「升等」。

最後霍爾和未婚妻16日搭乘另一班航班飛往目的地，諷刺的是，霍爾搭機後發現客艙很空，機組人員告訴所有乘客，「想坐哪就坐哪。」

經過這次經驗，他表示再也不會搭聯航了。「我認為聯航的服務和運營已經在走下坡」，霍爾說，「聯航處理這件事的方式真是荒謬。」

(中時電子報)