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4月18日各報頭版要聞

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4月18日各報頭版要聞
4月18日各報頭版要聞
焦點要聞
《中國時報》焦點要聞

●張花冠嘆嘉義像魯蛇 天龍地鼠爭前瞻預算

藍綠地方政府皆抱怨「前瞻基礎建設計畫」預算分配不公平，昨日在立院舉行的公聽會，縣市首長踴躍出馬爭取預算。嘉義縣長張花冠則比喻，天龍國都已經娶了3個老婆，還在抱怨經費少，地鼠國連要娶個親的錢也不夠，嘉義縣就像是魯蛇（loser）、是地下的蚯蚓沒人注意，盼預算分配能夠公平正義，看一下嘉義縣。

●台鐵票價喊漲

超過20年未漲的台鐵票價最快年底漲！台鐵局長鹿潔身昨在立院表示，本月底前就會將票價調整方案呈報交通部。雖然他未透露漲幅多少，但依據物價、勞動力、台鐵建設成本估算，實際漲幅一定會超過7.5%，區間車的票價至少會漲價4至17元。

●六輕8許可證 有條件展延

台塑石化公司針對5月16日到期的8張生煤及石油焦許可證，向雲林縣府申請展延，縣府17日有條件核發，但也要求台塑石化從源頭管控，符合季節限定汙染減量、將生煤含硫分管制，從台塑石化要求的1.5％降到0.95％外，同時要求增加PM2.5等檢測頻率，並縮減許可證有效期限。

焦點要聞
《蘋果日報》焦點要聞

●史上最難 買房耗9年所得

房市不振房價跌，買房卻沒比較輕鬆，反而是史上最難。根據內政部營建署最新房價負擔能力報告，全台「房價所得比」首度突破9倍，達9.35史上最高，白話一點就是指民眾得不吃不喝9.35年才能在台買房；雙北市壓力更大，北市得花15.47年、新北12.7年。學者指房市雖自2014年底反轉向下，房價所得比卻節節攀升，是「房價跌不夠」加上「經濟零成長」所導致。

●鋸頭八田與一 統派2人到案

有「嘉南大圳之父」稱譽的日本工程師八田與一，其紀念銅像遭「斬首」，頭部下落不明，引發軒然大波。中華統一促進黨黨員、北市前議員李承龍，以及同黨女子邱晉芛昨坦承犯案，李先前還在臉書自稱「現代（廖添丁）現身了」。台南警方昨至台北帶李、邱南下偵訊，李面對媒體追問表示「策劃好幾年了。」李、邱在檢方複訊時堅稱銅像頭部留在現場，並表示鋸頭動機是不認同八田與一的歷史評價；檢方以兩人涉毀損器物罪，諭令限制住居，晚間八時許飭回。

●朴槿惠18罪起訴

因閨蜜干政醜聞遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，昨被檢方正式起訴，被控強迫企業出資、收受鉅額賄賂、濫權等18宗罪，涉賄金額592億韓元（約15.8億元台幣）。法院料將盡速開庭，朴槿惠將成為南韓史上第3位因貪腐受審的前總統，一旦定罪，最高面臨無期徒刑。

焦點要聞
《聯合報》焦點要聞

●潘斯警告北韓：別測試川普決心

美國副總統潘斯十七日上午造訪戒備森嚴的兩韓邊界非軍事區，他警告北韓「戰略忍耐時代已結束」，美國因應北韓問題不排除任何可能選項。潘斯隨後和南韓代總統黃教安召開聯合記者會時再度強調，相信北韓已經看到美國日前在敘利亞和阿富汗行動，北韓不要「測試美國總統或美軍的決心」。

●促修正公投法 林義雄將再次禁食請命

民進黨前主席林義雄推動成立的人民作主教育基金會昨天宣布，將自下周三開始，在民進黨中央前發動一場為期十六天的接力禁食行動，要求立法院應在五月廿日前通過公投法補正案。這是繼去年十二月中旬揚言繞行總統府後，林義雄再次為修正公投法請命。

●汽柴油空汙費 年底漲1~2角

改善空汙，環保署再推新政策。環保署昨在立法院宣布，將提高汽柴油隨油徵收空汙費，汽油每公升提高零點一元、柴油提高零點二元，預計今年底實施，粗估一年可增加徵收十九億元；另外，造成空汙嚴重的PM2.5也將納入工廠等固定汙染源空汙費，最快明年實施。

焦點要聞
《自由時報》焦點要聞

●黨產會調查 婦聯會收勞軍捐逾240億

遭疑為國民黨附隨組織的婦聯會，早期因收取「勞軍捐」等龐大國家稅收，卻從不公布帳冊及經費流向，而備受批評。婦聯會到底收了多少勞軍捐？根據行政院黨產會初步調查報告推估，婦聯會在一九五五年至一九八九年間，共收取約二四○億三○七一萬元勞軍捐，若加計通貨膨脹及利息，估算現值金額高達三四九八億一四○○萬元。

●立院戰場開啟 公務員年改拚本週初審完

立法院年金改革戰場正式啟動，司法及法制委員會本週三、四將審查年金改革法案第一案「公務人員退休撫卹法修正草案」。行政院與立法院民進黨黨團昨召開行政立法政策協調會報後決定，本週先審查攸關公務員退休金的「公務人員退休撫卹法修正草案」，預計本週就會在委員會審議完畢。立院緊接著將再處理公校教職員的「公立學校教職人員退休撫卹法修正草案」。

●欠學校15元 50年後捐1萬報恩

「我會一輩子記住學校的恩情！」南投縣埔里鎮南光國小校友吳金枝，年幼因家貧常繳不出學費，畢業時還積欠十五元代辦費，成為激勵她奮發向上的動力，當年的小女孩，如今已經是阿嬤，仍惦記著這逾半世紀的「債」，昨天特別鼓起勇氣，重返母校捐款一萬元，贊助巧固球校隊出賽基金，一償多年夙願。

(中時電子報)

關鍵字：前瞻基礎建設計畫台鐵六輕房價所得比八田與一李承龍朴槿惠北韓公投法林義雄空汙費黨產會年改
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