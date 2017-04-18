4月18日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●張花冠嘆嘉義像魯蛇 天龍地鼠爭前瞻預算

藍綠地方政府皆抱怨「前瞻基礎建設計畫」預算分配不公平，昨日在立院舉行的公聽會，縣市首長踴躍出馬爭取預算。嘉義縣長張花冠則比喻，天龍國都已經娶了3個老婆，還在抱怨經費少，地鼠國連要娶個親的錢也不夠，嘉義縣就像是魯蛇（loser）、是地下的蚯蚓沒人注意，盼預算分配能夠公平正義，看一下嘉義縣。

●台鐵票價喊漲

超過20年未漲的台鐵票價最快年底漲！台鐵局長鹿潔身昨在立院表示，本月底前就會將票價調整方案呈報交通部。雖然他未透露漲幅多少，但依據物價、勞動力、台鐵建設成本估算，實際漲幅一定會超過7.5%，區間車的票價至少會漲價4至17元。

●六輕8許可證 有條件展延

台塑石化公司針對5月16日到期的8張生煤及石油焦許可證，向雲林縣府申請展延，縣府17日有條件核發，但也要求台塑石化從源頭管控，符合季節限定汙染減量、將生煤含硫分管制，從台塑石化要求的1.5％降到0.95％外，同時要求增加PM2.5等檢測頻率，並縮減許可證有效期限。

《蘋果日報》焦點要聞

●史上最難 買房耗9年所得

房市不振房價跌，買房卻沒比較輕鬆，反而是史上最難。根據內政部營建署最新房價負擔能力報告，全台「房價所得比」首度突破9倍，達9.35史上最高，白話一點就是指民眾得不吃不喝9.35年才能在台買房；雙北市壓力更大，北市得花15.47年、新北12.7年。學者指房市雖自2014年底反轉向下，房價所得比卻節節攀升，是「房價跌不夠」加上「經濟零成長」所導致。

●鋸頭八田與一 統派2人到案

有「嘉南大圳之父」稱譽的日本工程師八田與一，其紀念銅像遭「斬首」，頭部下落不明，引發軒然大波。中華統一促進黨黨員、北市前議員李承龍，以及同黨女子邱晉芛昨坦承犯案，李先前還在臉書自稱「現代（廖添丁）現身了」。台南警方昨至台北帶李、邱南下偵訊，李面對媒體追問表示「策劃好幾年了。」李、邱在檢方複訊時堅稱銅像頭部留在現場，並表示鋸頭動機是不認同八田與一的歷史評價；檢方以兩人涉毀損器物罪，諭令限制住居，晚間八時許飭回。

●朴槿惠18罪起訴

因閨蜜干政醜聞遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，昨被檢方正式起訴，被控強迫企業出資、收受鉅額賄賂、濫權等18宗罪，涉賄金額592億韓元（約15.8億元台幣）。法院料將盡速開庭，朴槿惠將成為南韓史上第3位因貪腐受審的前總統，一旦定罪，最高面臨無期徒刑。

《聯合報》焦點要聞

●潘斯警告北韓：別測試川普決心

美國副總統潘斯十七日上午造訪戒備森嚴的兩韓邊界非軍事區，他警告北韓「戰略忍耐時代已結束」，美國因應北韓問題不排除任何可能選項。潘斯隨後和南韓代總統黃教安召開聯合記者會時再度強調，相信北韓已經看到美國日前在敘利亞和阿富汗行動，北韓不要「測試美國總統或美軍的決心」。

●促修正公投法 林義雄將再次禁食請命

民進黨前主席林義雄推動成立的人民作主教育基金會昨天宣布，將自下周三開始，在民進黨中央前發動一場為期十六天的接力禁食行動，要求立法院應在五月廿日前通過公投法補正案。這是繼去年十二月中旬揚言繞行總統府後，林義雄再次為修正公投法請命。

●汽柴油空汙費 年底漲1~2角

改善空汙，環保署再推新政策。環保署昨在立法院宣布，將提高汽柴油隨油徵收空汙費，汽油每公升提高零點一元、柴油提高零點二元，預計今年底實施，粗估一年可增加徵收十九億元；另外，造成空汙嚴重的PM2.5也將納入工廠等固定汙染源空汙費，最快明年實施。

《自由時報》焦點要聞

●黨產會調查 婦聯會收勞軍捐逾240億

遭疑為國民黨附隨組織的婦聯會，早期因收取「勞軍捐」等龐大國家稅收，卻從不公布帳冊及經費流向，而備受批評。婦聯會到底收了多少勞軍捐？根據行政院黨產會初步調查報告推估，婦聯會在一九五五年至一九八九年間，共收取約二四○億三○七一萬元勞軍捐，若加計通貨膨脹及利息，估算現值金額高達三四九八億一四○○萬元。

●立院戰場開啟 公務員年改拚本週初審完

立法院年金改革戰場正式啟動，司法及法制委員會本週三、四將審查年金改革法案第一案「公務人員退休撫卹法修正草案」。行政院與立法院民進黨黨團昨召開行政立法政策協調會報後決定，本週先審查攸關公務員退休金的「公務人員退休撫卹法修正草案」，預計本週就會在委員會審議完畢。立院緊接著將再處理公校教職員的「公立學校教職人員退休撫卹法修正草案」。

●欠學校15元 50年後捐1萬報恩

「我會一輩子記住學校的恩情！」南投縣埔里鎮南光國小校友吳金枝，年幼因家貧常繳不出學費，畢業時還積欠十五元代辦費，成為激勵她奮發向上的動力，當年的小女孩，如今已經是阿嬤，仍惦記著這逾半世紀的「債」，昨天特別鼓起勇氣，重返母校捐款一萬元，贊助巧固球校隊出賽基金，一償多年夙願。

(中時電子報)