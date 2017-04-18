《時來運轉》運彩單場、場中投注 陳偉殷搶第2勝

陳偉殷。（陳偉殷經紀團隊提供）

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(4月18日~4月24日)，包含一周的單場、場中賽事，以及賽事焦點預告。

本週焦點預告：

1.「美國職棒」：提供7場單場或場中投注。

本週7場單場投注中，就有5場提供場中投注。

4/19(三)邁阿密馬林魚將跨聯盟對戰西雅圖水手，預計由陳偉殷先發。在美聯比賽無須打擊的陳偉殷更能專心投球，能否搶下第二勝？一起期待。

4/24(一)將由華盛頓國民與紐約大都會對戰。實力與戰績不相上下的兩隊，與馬林魚目前都在爭取國聯東區龍頭寶座，誰能勝出就能搶到優勢。

2.「日本職棒」：天天提供單場投注，視對戰加開場中投注。

目前4勝11敗的日本火腿鬥士，排名目前在洋聯墊底，與上球季拿下總冠軍表現相差甚遠。本週末將與目前排名洋聯第三的西武獅進行三連戰，本球季已對戰3場，火腿2勝1負成績略勝，三連戰火腿是否能拿下西武獅替戰績進補？台灣運彩提供4/21(五)~4/22(六)兩場單場投注，與彩迷關注。

3.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

季後賽如火如荼的展開中，究竟是哪些球隊可以挺進進後賽第二輪呢！？七戰四勝的比賽場場關鍵！

本週兩場場中投注分別為4/21(五)聖安東尼奧馬刺對曼菲斯灰熊，以及4/22(六)洛杉磯快艇對上猶他爵士。

馬刺與灰熊週五進行第三戰，來到灰熊的主場。截至目前為止，季後賽馬刺1:0領先灰熊，例行賽結束雖然兩隊排名分別為第二與第七，但交手紀錄卻是2:2平手，馬刺能否輕易拿下灰熊？仍是未定之天。

4.「足球」：提供7場單場或場中投注。

4.1「歐冠足球」：歐冠8強第二回合4場比賽全部單場。

4/19(三)馬德里競技對萊切斯特城。萊切斯特城首回合作客負馬德里競技0：1，回主場是否能繼續寫下菜鳥傳奇，逆轉挺進最後4強。拜仁慕尼黑首回主場1：2不敵皇家馬德里，次回合前進伯納烏將有一場硬仗，兩支前冠軍的對決精彩可期。

4/20(四)尤文圖斯對巴塞隆納。多特蒙德首回合賽事因炸彈事件延後一天，結果在主場2：3敗給摩納哥，次回合作客必須贏球才能晉級最後4強。義甲冠軍尤文圖斯首回合將士用命，主場3：0大勝巴塞隆納，次回合來到諾坎普，有巴黎聖日耳曼的前車之鑑，尤文勢必傾全力以免重蹈覆轍。

4.2「英足總盃」：

英格蘭足總盃4強在周日登場，4支英超勁旅捉對廝殺，本季力爭雙冠王的切爾西，遭遇在聯賽緊追不捨的托特納姆熱刺，兩支倫敦球隊的交鋒刺激滿點。本季失意聯賽的兩大豪門，則要在另一線追逐冠軍夢。近3年2度稱霸足總盃的兵工廠，與2011年冠軍曼城，將為另一張決賽門票展開一場惡鬥。

5.「國家冰球」：提供3場單場投注。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)

運彩單場暨場中投注預告。(台灣運彩提供)