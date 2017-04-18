葡萄牙小型飛機失事撞貨車 5人身亡

萄萄牙一架小型飛機墜毀，現場冒出陣陣濃煙。（圖摘自東網）

葡萄牙西部的沿海城市卡斯凱什（Cascais）於昨（17）日發生一起小型飛機失事意外，飛機墜毀後撞上一輛貨車，造成機上乘客和司機共五人罹難。

據外媒報導，這架小型飛機是在瑞士註冊，機上載有一名瑞士籍機師和三名法國籍乘客，飛機昨（17）日上午十一點左右墜毀，機上4人在飛機墜地前已身亡，墜機後還撞上停車場內一輛貨車，貨車上的葡萄牙籍司機因此罹難，另有幾輛汽車起火。當地警消約有50人至現場搶救，總統馬塞洛也到場關心。

《東網》報導指出，這架小型飛機起飛後即墜毀，卡斯凱什航空事發後已啟動緊急應變措施，飛機失事原因目前仍在調查中。

(中時電子報)