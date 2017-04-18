台南最大詐騙集團？賴清德帶頭說謊

2013年台南市長賴清德稱鐵路沒要東移，昨副市長張政源也在公聽會上稱沒東移問題。(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟)

行政院在2009年9月核定南鐵地下化，抗議民眾組成自救會，2013年台南市長賴清德稱鐵路沒要東移，昨副市長張政源也在公聽會上稱沒東移問題。鳳凰花護民主市政監督聯盟認為，公然說謊的台南市正副市長，是台南最大的詐騙集團！

2013年自救會前往台南市議會抗議，控訴賴清德為土地利益徵收民地、並藉由扭曲事實來否定自救會的訴求，大罵賴清德是「說謊市長」、「土地禿鷹」。

賴清德則在同年底回應南鐵地下化沒有東移，都照行政院核定路線不變，也沒財團介入，徵收土地會併現有鐵軌用地，皆變道路用地，沒人有機會拿土地謀利。

昨立法院舉行前瞻建設公聽會，張政源對鐵道問題表示早在好幾年前就規劃，沒東移問題。遭反台南鐵路東移自救會發言人（國立臺灣科技大學助理教授）陳致曉拍桌怒吼：「你說謊！」

對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟認為2013年賴清德謊稱鐵路沒東移；今天，台南市副市長張政源在公聽會上謊稱沒鐵道東移問題。公然說謊的台南市正副市長，是台南最大的詐騙集團！

(中時電子報)