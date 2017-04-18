有成癮性都算毒品？李茂生二度發文酸她：當立委也會
親民黨立委陳怡潔在立法院提案，擬將未被正面表列的疑似毒品列入管制範圍，只要確定有「成癮性」或「影響精神」即列為毒品。對此，台大法律系教授李茂生臉書諷刺「當立法委員，這都是會成癮的，而且影響精神（亢奮、消沈或變蠢）」，更在凌晨二度發文批她搞不清楚狀況。
陳怡潔昨晚在臉書發文指其提案遭誤解，並再次針對其所提的新型毒品定義再提要件，包括「檢察機關查獲有嫌疑犯製作、運輸、販賣或轉讓疑似毒品物質或製品；當檢察機關遇到上述的狀況，認為嫌疑犯有可能是在製作、運輸、販賣或轉讓新型態未列管的毒品時，覺得有必要進一步檢驗，即可送交專門的檢驗機構去檢驗；當專門檢驗機構驗出這疑似毒品物質或製品，確實有成癮性或影響精神物質時，主管機關即可視情況決定是否將他列為新型毒品，並將製作、運輸、販賣或轉讓這新型毒品的嫌疑犯送辦！」
針對陳怡潔指出遭誤解，李茂生今天凌晨再度發文怒批陳怡潔沒有搞清楚狀況，「大家質疑的不是你的用心（雖然單蠢的嚴罰傾向還是有問題），而在於你搞不清楚擴張解釋與類推適用間的差別。」
網友則表示「麥當勞直接列為一級毒窟」、「手機」、「電玩、臉書和批踢踢更可怕，會讓人廢寢忘食呢XD」、「錢跟性也都會成癮」、「權力才是最強的毒品」、「義務教育和慣老闆算嗎」。
(中時電子報)
文章來源：李茂生臉書
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