二三壘危機 曹錦輝霸氣連3K

曹錦輝再次在獨盟熱身賽登板，驚險無失分。(翻攝曹錦輝粉絲後援會臉書)

(08:35補充 長島鴨例行賽首戰在周五)曹錦輝今天在美國獨立聯盟熱身賽再次登板，5局上中繼，無人出局被攻占二、三壘，此時曹錦輝連飆3次三振，驚險無失分，他所屬的長島鴨隊最終以14：0獲勝。

曹錦輝先保送首名打者，再被擊出右外野方向的二壘安打，釀成無人出局二、三壘的危機，不過小曹及時回穩，連續送出3次三振，全都是揮棒落空被K掉。曹錦輝投1局，被敲1安，3三振，1保送，無失分。

因為5局就上場，曹錦輝好像熱身不夠，在投手丘上不時活動手臂，造成二、三壘的失分危機後，總算找回應有身手，連飆3張老K。曹錦輝臉書粉絲團小編說：「看轉播真的是血脈賁張耶！好棒棒。」

35歲的曹錦輝，熱身賽出賽2場，中繼2局被敲3支安打，送出4次三振、2個保送，自責分率還是0。長島鴨例行賽首戰，於21日(周五)上午6時35分，在客場對戰馬里蘭藍蟹隊。

(中時電子報)