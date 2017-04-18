最新俄羅斯小姐出爐 21歲波波娃奪后冠

2017年俄羅斯小姐出爐，由波琳娜·波波娃（圖中央）奪得后冠。（圖/Miss Russia官網）

最新一屆俄羅斯小姐（Miss Russia）選美大賽於前日正式落幕，今年度奪下后冠的佳麗，是來自斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk Region）的21歲女孩波琳娜·波波娃（Polina Popova）。她從15歲起進入模特行業，過去曾多次造訪美、日、義等國，目前正在學習漢語，未來志向是成為一名記者。

據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，每年讓數千名俄羅斯女孩為之瘋狂、最終從茫茫人海中選出50名佳麗出賽的「俄羅斯小姐」選美，2017年的后冠得主正式出爐，今年由來烏拉山旁的21歲女孩波琳娜·波波娃勝出，而亞軍和季軍，則分別由來自莫斯科的克塞尼婭·亞歷山大羅娃（Ksenia Alexandrova）和來自巴什科爾托斯坦共和國（Republic of Bashkortostan）的阿比娜·阿克蒂亞莫娃（Albina Akhtyamova）獲得。贏得后冠的波波娃將代表俄羅斯參加接下來的「世界小姐」（Miss World）與「環球小姐」（Miss Universe）大賽，並能獲得300萬盧布（約161.9萬台幣）獎金、一輛現代汽車和鑲白金的項鍊。

五十名參賽佳麗在莫斯科紅場合照。（圖/Miss Russia官網）

2017俄羅斯小姐選美，其中一環別具特色的傳統民族服裝展示。（圖/Miss Russia官網）

源自於1927年，由法國巴黎的俄國移民創辦的選美比賽，到1989年正式成為前蘇聯（USSR）正式項目之一，頭銜也由「蘇聯小姐」隨著政權變更而改為「俄羅斯小姐」。最近一次在國際賽場獲勝，是2007年俄羅斯小姐肯笙妮雅·蘇恩諾娃（Ksenia Vladimirovna Sukhinova），於隔年奪下世界小姐后冠。其中本屆后冠的出生地- 斯維爾德洛夫斯克州，與聖彼得堡（Saint Petersburg）並列，成為各行政區中出產最多俄羅斯小姐的地區。

新科后冠得主波波娃經常在自己的社群網站上秀美照。（圖/波波娃instagram）

Miss Russia 2017: Crowning

本屆俄羅斯小姐波琳娜·波波娃，從15歲就開始擔任模特，擁有金色秀髮、藍色眼珠和姣好身材的她，不僅自學英語，更因曾在廣州工作一段時間，也同時自學漢語，贏得后冠後，她也將獲得進入大學就讀的機會，而她在受訪時表示，自己將留在俄國國內受教育，這將是她未來發展和組建家庭的首要選擇。

(中時電子報)