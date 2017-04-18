得知夫罹失智症 瓊瑤憂：他早晚會忘了我

瓊瑤老公罹患血管型失智症住院。(圖/瓊瑤臉書)

下個月瓊瑤與丈夫平鑫濤，兩人即將邁入結婚38周年紀念日，但隨著老公住院邁入413天，也讓她回想到得知丈夫罹患失智症那夜，不僅整夜沒睡哭紅雙眼，更擔憂總有一天會被遺忘，也讓她每晚睡前都會在老公耳邊反覆說著「我是你『親、愛、的、老、婆』」。

瓊瑤臉書寫下5013字感性字句，她透露得知雙腳無力是失智症伴隨失能現象時，除了更加悉心照料丈夫之外，也找了24小時看護隨時守著他，此外更時刻提醒家人，無論丈夫做錯或說錯什麼，都不能更正甚至加以嘲笑，主要是避免傷害其自尊心，此外更叮囑家屬在丈夫完全失智前，唯一要做的就是讓他快樂開心，也是全家人必做的功課。

接下來幾個月除了印傭24小時照料，也將丈夫送至失智復健中心復健，未料狀態竟每況愈下，不僅得靠輪椅代步，就連用積木堆城堡如此簡易的事都無法達成，這也讓全家人都認清事實，雖然醫師斬釘截鐵表示復健不能好轉，只能延遲變壞進度，對此全家人仍不放棄希望繼續悉心照料，對此瓊瑤也特別致謝醫生，如果沒有她不厭其煩的指導，自己恐怕早就倒下了。

(中時電子報)