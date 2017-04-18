7旬婦溺水豐原南陽橋下 送醫不治

消防人員將溺水婦人救上岸。（陳淑娥翻攝）

(09:18更新內文)台中市豐原區南陽路南陽橋下，今天早上6時許發生溺水事件，7旬張姓婦人臉朝上在水中，對痛有反應但意識不清，消防人員救上岸後緊急送醫，救治後仍宣告不治。

台中市消防局表示，今天早上6時34分獲報南陽橋下水中有人溺水，6時43分抵達現場後，發現70歲張姓婦人臉朝上在水中，尚有翻身動作，對痛雖有反應但意識不清，當時水深約至小腿肚，消防人員立即用掛梯及藍式擔架下至溪中救援，並將婦人抬至岸邊緊急送豐原醫院救治，但仍回天乏術、宣告不治，目前警方正在調查死因。

(中時)