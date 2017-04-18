用路人注意！年改陳情 立院周邊連5天交管

106年4月18日至23日「年金改革陳情」集會活動交通管制、疏導措施(改道動線圖)。（臺北市政府警察局交通警察大隊）

立法院19日起將審查年改法案，監督年金改革行動聯盟也發出動員令，將於18日到23日在立院外集會抗議。台北市交通大隊預計從17日起到21日在立院周圍進行5天交通管制，用路人請特別留意，儘早繞道，以免被塞在途中，影響行程。

監督年金改革行動聯盟發動《夜宿圍城》動員令，預計於今天（18日）下午2時起到明天，赴監察院陳情、立法院圍城及夜宿立法院，警方昨已在立法院外牆架起層層蛇籠拒馬因應。

因應「年金改革陳情」集會，台北市政府警察局交通警察大隊公布交通管制、疏導措施如下：

管制路段：

一、 4月17日19時起，管制重慶南路2段19巷與牯嶺街口、南昌路1段10巷與湖口街口管制往北、博愛路【寶慶路(含)至貴陽街(不含)】、寶慶路【博愛路(含)至重慶南路(不含)】及寶慶路【重慶南路(不含)至懷寧街(含)】。

二、 4月17日21時起，管制愛國西路【博愛路(不含)至南昌路(不含)】南側慢車道。

三、 4月18日0時起，管制重慶南路【南海路(不含)至愛國西路(含)】往北外側1線車道。

四、 4月18日至21日每日9時至17時，管制中山南路【忠孝東路(不含)至徐州路(不含)間】南往北1線慢車道。

五、 4月18日至21日每日9時至22時，管制濟南路【中山南路(不含)至林森南路(不含)間】東往西1線慢車道、青島東路【中山南路(不含)至鎮江街(不含)】西往東1線車道。

六、 上述管制措施將視現場狀況提前或延後，及彈性擴大管制範圍。

臺北市政府警察局提醒您：

（一） 請提前避開集會路段，改道行駛，南北向車流改道金山南路、新生南路、中華路或環河南(北)路；東西向車流改道市民大道、南京東(西)路及和平東(西)路。

（二） 行經相關管制區域內各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，詳情請查詢該處網站或臺北市政府交通局網站。

（三） 集會處所周邊請勿違規停車，屆時將加強取締、拖吊作為，以維交通順暢與安全。

（四） 相關路況將隨時提供臺北廣播電臺及警察廣播電臺插播報導，請駕駛人留意收聽，並依執勤員警或義交指揮行駛，共同維護交通順暢與安全。

(中時電子報)