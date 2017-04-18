李明哲案 國安局：中方扣押不會承認是誤判

國安局副局長周美伍。（報系資料照 劉宗龍攝）

國安局副局長周美伍昨在立法院表示，大陸當局以涉嫌從事危害國安活動羈押前民進黨黨工李明哲，並非因業績壓力而莽撞行動。國安局今補充，其真意是指，根據國安局的研判，中方扣押李明哲的作為，不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓，而會找個依據。這個依據應該是所謂《境外非政府組織境內活動管理法》。但是，對於對岸此種作為，我方絕對無法認同，這是政府一貫的立場。

周美伍強調，這段時間以來，政府持續努力，窮盡一切作為，希望能讓李明哲早日平安返家。我們要再次呼籲中國大陸，儘速公布李明哲所涉何罪，儘速公布其關押地點，並儘速安排家屬探視。

(中時)