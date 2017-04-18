面對北韓挑釁 川普還能出幾張牌？

北韓在4月15日的「太陽節」舉辦盛大閱兵。（圖/美聯社）

朝鮮半島局勢近來日益緊張，美國似乎也想趕快解決這個燙手山芋，但是北韓問題牽扯太多周邊國家，歷任美國總統對此幾乎都束手無策。現在川普走馬上任，他能出的牌還剩多少，大家都在看！

英媒BBC分析，川普能對北韓出的招數有限，不外乎四種措施：經濟制裁、外交談判、秘密行動、軍事打擊等方面。其中，軍事打擊打擊牽連甚廣，可能是萬不得已才會採取的最後手段。

首先，對北韓經濟制裁這招已行之有年，但一直未能阻止其發展核武的決心。現在，美國希望能拉中國大陸對北韓施壓，因只有如此，才能真正斷掉北韓後路。但分析家認為，大陸恐怕不會全心配合，因為朝鮮半島統一才是對大陸的最猛威脅，並且會衍生後續難民問題。

其次，外交談判方面，周邊國家的「六方會談」自2009年就停止，而且，之後恢復談判的契機屢屢破滅。雖然中國大陸多次呼籲進行談判，但美國與北韓似乎沒有顯示任何興趣。

第三，秘密行動是美國一直在嘗試的路徑，但有鑑於北韓的封閉體制，基本難以進行情蒐；然而，軍事上的干擾或許可行。外界就懷疑，北韓射飛彈失敗的機率如此之高，可能背後就有美軍的電子干擾存在。

最後，美國若要對北韓軍事打擊，最有可能的戰術就是封鎖海岸，之後再進行外科手術式的重點破壞，甚至以全面戰爭推翻金氏政權。但發起戰爭的犧牲是巨大的，連鄰近的南韓、日本都會被牽連，所以應該是不得已才會掀開的底牌。

(中時電子報)