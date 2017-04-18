MLB》鈴木一朗首返水手主場 馬林魚排他先發左外野

鈴木一朗來到馬林魚後，今天第一次回到水手主場。(美聯社資料照)

(09:40更新 3連戰最終場送一朗公仔 殷仔明天登板)馬林魚今起作客西雅圖，與水手隊進行3連戰，這次最大焦點就是43歲日籍球星鈴木一朗；他來到馬林魚後，第一次回到水手主場，今天被安排為第9棒、先發左外野手。

鈴木一朗2001年加入水手，展開大聯盟傳奇之旅，並在水手寫下多項紀錄，同時包辦新人王和年度MVP，2004年單季262安大聯盟新高，以及連10年入選明星賽、連10年200安等。一朗闖蕩大聯盟16年，效力洋基、馬林魚前，長達12年待在水手，在西雅圖留下無數回憶。

3連戰首場比賽，在上午10點開始，水手隊賽前會表揚鈴木一朗，感謝他昔日為水手隊所做的貢獻。馬林魚首戰派出寇勒(Tom Koehler)先發，本季0勝0敗，自責分率3.27；這場如果獲勝，魚軍將踢落國民，獨占國東龍頭。陳偉殷明天登板，搶個人第2勝。

水手隊迎回人氣球星一朗，當然沒放過這次造勢機會。與馬林魚3連戰最終場，將送出限量版一朗搖頭公仔，只給前2萬名進場球迷。這兩個公仔，分別穿著水手、馬林魚球衣，底部還有單季262安和大聯盟生涯3000安的2大紀錄立牌。

(中時電子報)