日本有5萬名大陸間諜？陸媒批日本雜誌編造炒作

日本《周刊大眾》最新一期雜誌指出，日本有5萬名大陸間諜。對此，環球時報痛批炒作。圖為日本街頭。(美聯社)

日本《周刊大眾》雜誌最新一期的文章指出，日本沒有完善的反間諜法，成發達國家中最便於間諜活動的國家，其中以大陸間諜數量最多，且有說法指出數量達5萬人。對此，環球時報表示對於日本國內熱衷編造和炒作「中國威脅論」的趨勢感到擔憂。

據環球網報導，有名自由作家向《周刊大眾》爆料指出，有大量大陸女性間諜潛伏在日本自衛隊基地周圍，並表示她們可能在大陸公安部門有關的卡拉OK店打工，或潛伏到目標人物常去的超市。她們以收款之機認識目標，然後在下雨天假裝偶然相遇，以借雨傘的名義接近自衛隊員。

該名自由作家還表示大陸女性和日本自衛隊員結婚也是間諜活動的一環。日本陸上自衛隊有500名隊員、海上自衛隊有200名隊員、航空自衛隊有約百名隊員的妻子是外國人，其中70%是大陸女子。有日本公安相關人士稱，這些大陸女間諜最近還干涉沖繩美軍基地搬遷邊野古問題，因為「大陸正把這個島嶼作為獵取目標」。對此，環球網則痛批連狗血電影都編不出來的情節，竟被《周刊大眾》寫進新聞報導中。

中國社科院日本研究所助理研究員盧昊接受《環球時報》訪問時表示，《周刊大眾》屬於八卦類刊物，可信度要打折扣。關於大量大陸人在日本是間諜的說法，更完全缺乏依據。

盧昊表示，日媒對「大陸間諜」一再炒作很大程度是日本保守勢力與極右翼對輿情干預的手段。盧昊說中日這種雜音在近幾年來有越來越高的趨勢，「很大程度上是緣於中日經濟力量逆轉，而這一現實也引起了日本對中國的認知向負面轉化」。

據《環球時報》報導，《周刊大眾》雜誌擁有近60年歷史，發行量20餘萬冊，在日本同行業雜誌中排名第六，「賣點」是該雜誌選題的重要標準。

(中時電子報)