蔡政府忙殺教育!台師嘆：為何是大陸幫我？

政府對教育基層的不給力，讓唐宇新相當無奈。（中時資料照／楊漢聲翻攝）

在臉書經營「貓獅子的小學堂」教學社團的花蓮縣源城國小教師唐宇新，近日投書媒體，表達對蔡政府不夠支持教育基層的看法，目前正跟中國大陸教育網站合作的他更無奈地說，不知道為什麼，協助他的不是政府，而是某些台灣民眾眼中的「敵人」－大陸。

為讓學童和家長能在網路上看見教學過程，唐宇新已進行教學實錄4年，他昨（17）日投書《聯合新聞網》指出，一直以來，各種設備都是由基層自己想辦法處理，最上層的經費分到下面時，大多已絲毫不剩，且中央的規劃，常和基層需要的不符。

唐宇新表示，蔡政府上台後，至今對教育基層尚未做出貢獻，反倒是忙著殺教育，自己只看到一群狂妄自大的人，透過各種方法威脅教育基層工作者的權益，但他們卻得於這些不利的條件下，想盡辦法讓教學品質達到百萬等級。

因此，唐宇新目前正和上海滬江教育網合作，並打算參加有10萬人民幣（約44萬元新台幣）獎金的馬雲公益基金會「微校鄉村教師計畫」；他提到，不知自己還能堅持多久、不了解為什麼幫助他的竟然是大陸，但也坦言，寧可跟大陸合作，因為這樣子他的學生們，搞不好可以比在台灣獲得更多機會。

(中時電子報)