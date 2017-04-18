全球最大 陸客海外旅遊年消費近8兆
全球旅遊組織（UNWTO）最新的調查報告顯示，去年大陸遊客出國消費總金額高達2,611億美元（約7.92兆台幣），不僅比前年（2015）大幅增長12%，更持續維持繼2012年以來，世界第一大出境消費國的地位，同時出境遊客的人數也成長6%，來到1.35億人次大關。其中最受陸客歡迎的地點分別是：日本、韓國與泰國。
據大陸澎湃新聞報導，隨著經濟和薪資收入成長，近年來大陸出國旅遊日益興盛，全球旅遊組織最新報告顯示，去年度陸客於海外總消費金額多達2,611億美元（約7.92兆台幣），不僅維持全球第一大出境消費國的名號，消費金額更比前年同期大增12%，遙遙領先其他各國；而出境旅遊的人數也增加6%，達到1.35億人次，成為亞太各國、美國與歐洲在旅遊市場上不可或缺的客群之一，也讓日、韓、泰等國因此增加不少相關服務業和商品的工作機會。
然而第二大出境消費國就是美國，去年度海外消費成長8%，達到1,215億美元（約3.69兆台幣），出國旅遊的遊客也增加8%，但總量仍遠遠落後於中國大陸一大截。名列第三的德國則是成長了5%，創造811億美元（約2.46兆台幣）的消費。特別的是，地狹人綢的香港也闖進前十名，以5%成長幅度、總消費額240億美元（約7,284億台幣）名列第十名。越南與阿根廷，去年是唯二達到20%成長的國家，相反地，俄羅斯卻因為盧布貶值和經濟成長趨緩，與巴西一同成為海外旅遊與消費負成長的國家。
(中時電子報)
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