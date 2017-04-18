NBA》助他奪第6冠？ 馬刺將與鄧肯簽1日合約

鄧肯。(美聯社資料照)

馬刺18日在賽前練習的時候鄧肯突然現身，雖然退役近1年，但他的體態依舊保持得相當完美，隊友丹尼格林笑稱，如果可以的話球團應該與鄧肯簽下1日合約，幫助他奪得生涯第6冠。

鄧肯到來有效化解團隊緊張情緒，丹尼格林說，老大哥的體能看起來保持得還不錯，倘若球隊殺進總冠軍賽，可以在第6戰之前與他簽下1日合約，讓他復出並且得到一枚總冠軍戒。

(中時電子報)