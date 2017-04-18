準備好了！天舟一號貨運飛船 運載力現役最強
天舟一號是中國第一艘貨運飛船，用來提供中國太空站補給服務的無人飛船，發射質量比之前的太空實驗室天宮二號都大，很可能將成中國送入太空質量最大的載荷。運載能力也是世界現役貨運飛船中最大的。
據《環球網》報導，中國載人航天工程辦公室表示，天舟一號貨運飛船與長征七號遙二運載火箭在4月17日完成總裝測試等技術區各項工作。隨後轉運至發射區，做完最終確認，火箭計劃在4月20日至24日間發射。
由於它只運貨，不送人，又被稱為「快遞小哥」，天舟一號採用兩艙式結構，直徑較小為推進艙，直徑較大的是貨物艙，直徑最大達335公分，飛船全長1060公分，載運力達到了則為6.5噸，滿載時重13.5噸。
若此次滿載，將成為中國發射進入太空質量最大的有效載荷。甚至比天宮二號太空實驗室還大，天宮二號全長1040公分，直徑同為335公分，質量為8.6噸。專家表示，中國計劃在2022年前後建太空站，如果想保持太空員長期飛行，貨運飛船是不可或缺的。
(中時電子報)
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