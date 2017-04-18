34歲還演17歲超齡？林依晨高EQ回應全場叫好
金鐘視后林依晨婚後復出的新作《神秘家族》，有別過往陽光正面戲路，這次劇中個性陰沈壓抑，還要挑戰性侵戲碼，演技大突破，17日她為電影宣傳，被問到超齡演17歲少女會不會是很大挑戰？她高EQ回答全場都拍手叫好。
林依晨17日到校園宣傳《神秘家族》，和學生面對面談話，對於這次挑戰高難度崩潰戲路，她覺得有一點「成就感」，而電影改編真實案件，內容觸及社會議題，她也呼籲「性侵案件的取證過程能更加完善」，並鼓勵每個受害者「不是你的錯，一個轉念你就可以站起來」。
至於34歲的她在戲中飾演17歲少女苗苗，被稱是凍齡演出，她直言「比起演50歲、沒有達到的年紀，演17歲其實更簡單」，因為沒有50歲的經歷，還有很多功課要去做，「可是17歲是我經歷過的年紀啊！」
她可以去想自己當時煩惱什麼，「我覺得說17歲是無憂無慮的是錯的，他們有他們的憂慮，是屬於那個年紀的，只要回想那時候，就會蠻容易進入狀況，再靠一些妝髮，困難不大」，高EQ回答全場都叫好
(中時電子報)
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