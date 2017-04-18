心疼尪被黑！伊能靜悔登實境秀 秦昊：甭解釋
伊能靜近日帶女兒「小米粒」登上大陸真人秀《媽媽是超人2》，分享自己的育兒生活，不過秦昊在節目中與伊能靜的互動，卻遭圍剿大男人主義、不會照顧妻小，儘管伊能靜出面護尪，表示是剪接問題，仍引發力挺、不滿秦昊的兩派網友論戰，對此伊能靜昨（17日）再為丈夫喊冤，秦昊也霸氣回應：「甭解釋～從娶你那一天就想好了，別人說什麼對我都不重要。」
秦昊與伊能靜一起登《媽媽是超人》實境秀節目，但秦昊卻被指不愛家人、還遭轟渣，日前伊能靜強調是被剪接黑，並還原秦昊對話本意，但風波越演越烈，伊能靜昨再發文解釋，嘆原本想給一家人美好回憶，好像走偏了「賺錢的節目有一百種，但黑自己家人給自己賺錢再回家一起花，這種扭曲的財富，脫離了我的初心。」
伊能靜也再護航秦昊，表示自己沒急著復出，就是因為有老公頂著「一天24小時拍攝，秦先生只有一小時玩遊戲，被集中在一起，他幫米粒換尿布、幫忙米粒洗澡、讓我叫外賣，都沒有出現。」看著老公背黑鍋，秦昊反安慰她「無所謂，娛樂嘛」，反讓伊能靜更心疼。
伊能靜更自責讓簡單的家庭生活變得複雜「我沒想到拍完節目，以為可以給米粒和爸爸回憶，最後卻變成不敢給米粒看，因為那個爸爸根本不是生活裡愛她的爸爸」。甚至在留言中透露後悔登實境秀，對此，秦昊則霸氣安慰老婆「甭解釋～從娶你那一天就想好了，別人說什麼對我都不重要。我跟你過，又不跟他們過。」讓伊能靜感動直呼：「米粒爸爸啊⋯」。
(中時電子報)
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