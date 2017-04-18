聯手還是爭權？ 傳金正恩胞妹欲染指權力

金與正將與金正恩聯手或爭權，引起外界關注。（圖為金與正2016年出席勞動黨第七次代表大會，摘自韓國中央日報網站）

北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男日前在馬來西亞遇害，外界揣測可能是金正恩下令暗殺，金氏家族恐怕人人自危。然而，今年北韓太陽節典禮前後，金正恩的胞妹金與正頻頻露面，有韓媒分析，金與正公開露面是欲染指權力。

朝鮮半島局勢日益緊張，雖然北韓近日發射飛彈失敗，但金正恩此舉被認為是向國際社會示威，引起各國譴責。而今年金日成105歲冥誕的太陽節閱兵活動，外界的焦點除了金正恩，還有他同父同母的妹妹金與正。

金與正是誰？她是金日成和高容姬之女，是金正恩小3歲的胞妹。2014年，北韓官方透過媒體正式稱呼金與正為「北韓勞動黨中央委員會副部長」，2016年於北韓勞動黨第七次代表大會當選中央委員。金與正承襲金正恩的作風，不少幹部都被送去接受「革命化教育」，甚至連上司也被迫從事勞改，對於剷除異己毫不留情。

早在4月10日北韓最高人民會議召開前一天，金與正睽違9個月再度露面，同與會議員一起參拜萬壽台，為北韓前兩任領導人金日成、金日正獻花；13日黎明大街的竣工典禮，金與正收下金正恩給的花，並指示金正恩的貼身保衛；15日太陽節閱兵大典，金與正和北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南在主席台入口迎接金正恩，並在活動開始後拿出閱兵畫冊給金正恩欣賞。

針對金與正一連串舉動，《韓聯社》日前報導，有南韓專家指出，外表看似纖瘦的金與正其實懷抱野心，在胞兄金正恩執政五週年之際，多次公開露面，很可能是想進一步染指權力。另外，據《中央社》報導，一名北韓高層脫北者表示，金與正每次出現，幹部們就會全員起立。而金與正未來將與金正恩聯手或進一步爭權，金氏王朝是否可能有所改變，國際社會也將持續關注。

(中時電子報)