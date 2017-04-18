MLB》巨人要緊張了！奎托透露想到美聯退役
巨人去年用6年大約找來奎托(Johnny Cueto)加盟，去年他貢獻18勝，今年開季至今也寫下3連勝佳績，是巨人不可或缺的重要戰力，不過現在他們恐怕得頭痛了！美媒18日報導，10年生涯至今、幾乎都在國聯打拚的奎托，透露出希望到美聯退休的心願，「因為我在國聯打太久了！」
31歲的奎托曾於2015年透過交易離開紅人，短暫前進美聯的皇家，雖助皇家奪得世界大賽冠軍，但4勝7敗、自責分率4.76的成績並不理想；隨後成自由球員的他，與巨人簽下6年1.3億大約，回到熟悉的國聯。去年斬獲18勝，今年至今也有3勝0敗、自責分率3.79成績；看似註定離不開國聯的他，卻釋出想到美聯退休的想法。
「有時感覺美聯比國聯更強！」會有這個想法，奎托坦言因為在國聯待得太久，期望能到美聯，跟紅襪、洋基等很少對到的球隊交手，「無論我到哪去，棒球都是一樣的，但我會想以美聯做為生涯的終點。」奎托今年季後就會取得跳脫資格，屆時將有望完成挑戰美聯的心願，巨人球團則尚未做出回應。
(中時電子報)
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