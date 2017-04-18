真愛台灣即刻形動環台路跑 清晨澎湖開跑

旺旺集團「真愛台灣即刻形動」環台任務賽路跑活動正式開跑，離島澎湖率先響應。（陳可文攝）

跑出希望、跑出感動；清晨離島澎湖破曉、鳴笛聲響，旺旺集團宜蘭食品、中時媒體集團、旺旺文教基金會共同主辦「真愛台灣即刻形動」路跑18日正式開跑，開啟今年環台任務賽第一跑。

路跑風氣正夯，風靡台灣新興運動，旺旺集團也熱情加入行列，號召全國各地高中、高職學生踴躍響應，連續第3年舉辦「真愛台灣即刻形動」路跑活動，打響校園路跑新潮流。

主辦單位旺旺集團今年公開徵選全國高中職26校的菁英選手參加「真愛台灣即刻形動」路跑環台任務賽，規劃全國4場次：澎湖場、新北場、台南場、高雄場，邀請高校生展開接棒接力長跑。

活動今年首次跨海離島舉行，18日環台任務賽第一站澎湖站率先暖身開跑，國立馬公高中及澎湖水產職校雀屏中選，12名高中生擔綱演出，分組兩隊代表澎湖縣正式出發。

第1段早場，馬公高中隊從福朋喜來登酒店出發，長跑直奔白沙鄉再折返；第2段午場，澎水職校隊從福朋喜來登酒店出發，長跑繞行湖西鄉再折返；全程共計59.33公里。

這次環台任務賽也特地邀請台灣超馬好手林義傑團隊負責規畫路線設計，還提供賽事經驗分享所有選手；主辦單位更祭出大禮，凡入選隊伍每隊兩萬元團體獎金，澎湖場更安排了英雄宴，犒賞挑戰自我、為校爭光的長跑勇將。

昨日上午選手們精神抖擻蓄勢待發，現場配戴彩帶象徵了賦予使命與世代傳承的榮譽與團結，學校也派出學生團啦啦隊力挺，大陣仗吆喝助陣鼓舞，圍著飯店廣場大排長龍為參賽選手們加油打氣。

宜蘭食品副總經理李霆琮、中國時報副總經理杜智明、澎湖縣政府參議洪棟霖、教育處長葉子超、福朋飯店副董事長張翔閎等來賓們鳴笛聲響，選手們熱血出發，奮勇向前衝、衝、衝。

(中時)